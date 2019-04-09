Çin'in önde gelen teknoloji markalarından biri olan Xiaomi, son olarak satışa sunduğu Xiaomi Mi 9 telefonuyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Geçtiğimiz hafta İstanbul Emirgan'da Türkiye lansmanını da yapan şirket, telefonundan oldukça umutlu. Fakat bu umutlar boşa değil; zira Xiaomi Mi 9'nun sevkiyat sayısı şimdiden 1 milyonu geçmiş durumda. Peki Xiaomi Mi 9 Türkiye fiyatı ne kadar? Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7 özellikleri nedir? İşte tüm detaylar