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  • 04.04.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 04.04.2019 11:04

'ın yeni özelliği grup mesajı nasıl kullanılır? WhatsApp'ta şoke eden hata!

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan 'a yeni bir özellik daha geldi. WhatsApp'ta uzun zamandır beklenen grup davetiye özelliği sonunda geliyor. Artık herhangi bir kullanıcı sizi istediği anda sohbet grubuna ekleyemeyecek. Bu arada WhatsApp'ta kullanıcıları şaşırtan bir hata oluştu. Sohbet sırasında birden fazla mesaj aldığınız anda gönderilen mesajın kim tarafından atıldığı bildirim ekranında gözükmüyor. WhatsApp, için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır.

WhatsApp'ın yeni bomba özelliği - WhatsApp'ta beklenmedik hata nedir? Whatsapp'ta beklenen özellik geldi. Milyonlarca kullanıcı bunu merakla bekliyordu. Bundan böyle Whatsapp kullanıcıları her istediğini grup içerisine alamayacak. Önce istek gönderilecek ve istek gönderilen kişi Whatsapp grubuna girmeyi kabul ederse grup mesajlaşma gerçekleşecek. Birçok kullanıcı bundan şikayetçiydi ve merakla bu özelliğin gelmesini bekliyordu. Sonunda beklenen özellik geldi. İşte beklenen özelliği aktive etmek için izlemeniz geren yol...

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