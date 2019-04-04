WhatsApp'ın yeni bomba özelliği - WhatsApp'ta beklenmedik hata nedir? Whatsapp'ta beklenen özellik geldi. Milyonlarca kullanıcı bunu merakla bekliyordu. Bundan böyle Whatsapp kullanıcıları her istediğini grup içerisine alamayacak. Önce istek gönderilecek ve istek gönderilen kişi Whatsapp grubuna girmeyi kabul ederse grup mesajlaşma gerçekleşecek. Birçok kullanıcı bundan şikayetçiydi ve merakla bu özelliğin gelmesini bekliyordu. Sonunda beklenen özellik geldi. İşte beklenen özelliği aktive etmek için izlemeniz geren yol...