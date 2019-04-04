AnTuTu, Android telefon ve tabletlerin RAM hızını, kullanıcı deneyimini, 3D ve 2D grafik performansını ve depolama alanı gibi farklı kategorilerde detaylı analiz yapıyor, performanslarını ölçen ve dünyada kabul gören bir test platformu... Dünyanın en iyi Android cep telefonları hangileri? Android telefon fiyatları ne kadar?