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  • 29.03.2019 14:58
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 09:19

9 ve 7 ne kadar? , Redmi Note 7 nedir?

Xiaomi yeni telefonlarını Türkiye'de satışa sunmaya başladı. 9, 7 telefonları büyük ilgi gördü. Fiyatları ise hemen araştırılmaya başlandı. Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş. 'un arka yüzünde son dönemin popüler rengi olan grandyan diğer bir adıyla geçişli bir renk tercih eden Mi 9, arka panel tasarımıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. Cihaz, Qualcomm'un halihazırda üretimde olan en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 ile çalışıyor.

Xiaomi yeni telefonları Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi Türkiye'ye getirdi. Xiaomi Mi 9, şirketin bir önceki nesil telefonlarından farklı olarak su damlası formundan ekran çentiği tasarımı kullanıyor. Bu yıl ekrana gömülü kamera tasarımını amiral gemisi modellerinde tercih etmeyen Xiaomi, Mi 9'un su damlası ekran çentiği sayesinde kullanıcılara yüzde 90.7′lik bir ekran/kasa oranı sunuyor. İşte Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7 özellikleri ve Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı.

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