Xiaomi yeni telefonları Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7'yi Türkiye'ye getirdi. Xiaomi Mi 9, şirketin bir önceki nesil telefonlarından farklı olarak su damlası formundan ekran çentiği tasarımı kullanıyor. Bu yıl ekrana gömülü kamera tasarımını amiral gemisi modellerinde tercih etmeyen Xiaomi, Mi 9'un su damlası ekran çentiği sayesinde kullanıcılara yüzde 90.7′lik bir ekran/kasa oranı sunuyor. İşte Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7 özellikleri ve Xiaomi Mi 9 ve Redmi Note 7 Türkiye fiyatı.