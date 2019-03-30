WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nasıl kullanılır? WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nasıl yüklenir? Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın, uzun zamandır karanlık mod özelliği ile güncelleneceği söyleniyordu. İlk olarak Android platformunda karanlık mod ile tanışması beklenen WhatsApp, yeni beta sürümü ile bu özelliği kullanıma sundu. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ilk adımını Android Beta sürümüne karanlık mod ekleyerek attı. Peki WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nedir? WhatsApp nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar