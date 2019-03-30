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  • 30.03.2019 11:18
  • Son Güncelleme: 30.03.2019 11:26

'ın yeni özelliği nedir? Instagram video oynatma özelliği nasıl kullanılır?

Milyonlarca kullanıcısı olan 'a yeni bir özellik daha geldi. Instagram üzerinden video oynatmak isteyenler bu haberi çok sevecek. Instagram üzerinden video oynatmak isteyenler herhangi bir Play tuşuna basmak zorunda kalmıyorlar. Bu her ne kadar beğenilen bir özellik olsa bile, bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin ileri veya geri sarma gibi hiçbir özelliği kullanamıyorsunuz. İşte Instagram'ın yeni özelliği ve tüm detaylar...

Instagram'a yeni özellik! Milyonları ilgilendiriyor

Instagram'ın yeni özelliği nedir? Instagram üzerinden video oynatmak isteyenler herhangi bir Play tuşuna basmak zorunda kalmıyorlar. Bu her ne kadar beğenilen bir özellik olsa bile, bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin ileri veya geri sarma gibi hiçbir özelliği kullanamıyorsunuz. Yakın bir zamanda Jane Wong, özel yöntemlerle Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri gün yüzüne çıkarttı. Ortaya çıkan yenilikler arasında videoları ileri sarma özelliği de yer alıyor.

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