Instagram'ın yeni özelliği nedir? Instagram üzerinden video oynatmak isteyenler herhangi bir Play tuşuna basmak zorunda kalmıyorlar. Bu her ne kadar beğenilen bir özellik olsa bile, bazı dezavantajları da bulunuyor. Örneğin ileri veya geri sarma gibi hiçbir özelliği kullanamıyorsunuz. Yakın bir zamanda Jane Wong, özel yöntemlerle Instagram'ın üzerinde çalıştığı yeni özellikleri gün yüzüne çıkarttı. Ortaya çıkan yenilikler arasında videoları ileri sarma özelliği de yer alıyor.