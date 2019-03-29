Xiaomi yeni telefonlarını Türkiye'de satışa sunmaya başladı. Xiaomi Mi 9, Redmi Note 7 telefonları büyük ilgi gördü. Fiyatları ise hemen araştırılmaya başlandı. Ekran/kasa oranını serinin diğer modellerine kıyasla maksimum seviyeye çıkartan Mi 9'un, ayrıca selefi Mi 8′e kıyasla alt çerçevelerinin yüzde 40 oranında inceltilmiş. Xiaomi Mi 9'un arka yüzünde son dönemin popüler rengi olan grandyan diğer bir adıyla geçişli bir renk tercih eden Mi 9, arka panel tasarımıyla da görenlerin dikkatini çekiyor. Cihaz, Qualcomm'un halihazırda üretimde olan en güçlü işlemcisi Snapdragon 855 ile çalışıyor.