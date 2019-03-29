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  • 29.03.2019 15:32
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 15:50

'ın yeni bomba özelliği nedir? (WhatsApp'ın yeni özelliği nasıl yüklenir)

'ın gizli özelliğinin görüntüsü ortaya çıktı. Dünyanın en fazla tercih edilen mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a her geçen gün ler gelmeye devam ediyor. WhatsApp’ı karalara büründüren bu mod şimdilik beta aşamasında. Peki, WhatsApp Beta sürümü ’e nasıl yükleniyor? İşte cevabı... WhatsApp, akıllı telefonlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulamasıdır Yurtdışında seyahat ederken veya uzaktayken, WhatsApp kullanan arkadaşlarınızla dilediğiniz gibi mesajlaşabilirsiniz.

WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nasıl kullanılır? WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nasıl yüklenir? Facebook'un bünyesinde yer alan WhatsApp'ın, uzun zamandır karanlık mod özelliği ile güncelleneceği söyleniyordu. İlk olarak Android platformunda karanlık mod ile tanışması beklenen WhatsApp, yeni beta sürümü ile bu özelliği kullanıma sundu. Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ilk adımını Android Beta sürümüne karanlık mod ekleyerek attı. Peki WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nedir? WhatsApp nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar

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