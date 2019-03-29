Dünyanın en fazla satan telefonları arasında yer alan Samsung ve Huawei yeni amiral gemilerini tanıttı. Samsung ve Huawei'nin bu hamlesinden sonra diğer telefon firmaları modellerinde indirime gitti. Peki akıllı telefon fiyatları indirim oranı ne kadar oldu, Samsung, Huawei cep telefonu fiyatları ne kadar? İşte fiyatlarında indirime gidilen akıllı telefonların listesi...

Samsung Galaxy S9 (64 GB)

Çıkış tarihi: Mart, 2018 Eski fiyatı: 4699 TL