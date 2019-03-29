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  • 28.03.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 09:43

Akıllı ları indirim oranı kaç TL oldu - ve ne kadar

Dünya cep telefonu pazarında önemli bir yeri olan ve yeni modellerini tanıttı. Samsung ve Huawei'nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el larında 1000 liraya varan indirim başladı. Peki Samsung, Huawei cep telefonu fiyatları ne kadar oldu? Akıllı telefonlarda ki son dakika indirim oranları haberimizde.

Dünyanın en fazla satan telefonları arasında yer alan Samsung ve Huawei yeni amiral gemilerini tanıttı. Samsung ve Huawei'nin bu hamlesinden sonra diğer telefon firmaları modellerinde indirime gitti. Peki akıllı telefon fiyatları indirim oranı ne kadar oldu, Samsung, Huawei cep telefonu fiyatları ne kadar? İşte fiyatlarında indirime gidilen akıllı telefonların listesi...

Samsung Galaxy S9 (64 GB)

Çıkış tarihi: Mart, 2018 Eski fiyatı: 4699 TL

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