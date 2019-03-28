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  • 28.03.2019 21:42
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 22:05

ne kadar? Özellikleri neler?

Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin yeni modeli Redmi Note 7 ile ilgili detaylar belli oldu. Şimdi teknoloji meraklıları ne kadar olacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, neler? İşte detaylar...

Xiaomi Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar?

Xiaomi'nin yeni cihazı Xiaomi Redmi Note 7 modeliyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Teknoloji meraklıları Xiaomi'nin yeni modelleriyle ilgili detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. ne kadar sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, neler? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

XİAOMİ REDMİ NOTE 7 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Xioami firmasının Türkiye'de satışa çıkacak yeni modeli Redmi Note 7, 29 Mart'tan itibaren satışa sunulacak. Merak edilen dihazın fiyatlarıda belli oldu. 4GB + 64GB Xiaomi Redmi Note 7 modeli 1.999 TL'den, 4GB + 128GB Xiaomi Redmi Note 7 modeli ise 2.349 TL ile satılacak.

XIAOMI REDMI NOTE 7 TEKNİK ÖZELLİKLER

Android 9.0 Pie + MIUI 10 İşletim Sistemi
6.3 inç'lik 1080 x 2340 çözünürlüğünde IPS LCD (409 ppi)
159.2 x 75.2 x 8.1 mm ekran
186 g ağırlık
Qualcomm Snapdragon 660
4 GB RAM
64/128 GB Hafıza Seçenekleri
48+5 MP arka kamera, 13 MP ön kamera
4000 mAh (Hızlı şarj desteği)

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