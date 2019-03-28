Xiaomi'nin yeni cihazı Xiaomi Redmi Note 7 modeliyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Teknoloji meraklıları Xiaomi'nin yeni modelleriyle ilgili detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Xiaomi Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Xiaomi Redmi Note 7 özellikleri neler? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...

XİAOMİ REDMİ NOTE 7 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?

Xioami firmasının Türkiye'de satışa çıkacak yeni modeli Redmi Note 7, 29 Mart'tan itibaren satışa sunulacak. Merak edilen dihazın fiyatlarıda belli oldu. 4GB + 64GB Xiaomi Redmi Note 7 modeli 1.999 TL'den, 4GB + 128GB Xiaomi Redmi Note 7 modeli ise 2.349 TL ile satılacak.

XIAOMI REDMI NOTE 7 TEKNİK ÖZELLİKLER

Android 9.0 Pie + MIUI 10 İşletim Sistemi

6.3 inç'lik 1080 x 2340 çözünürlüğünde IPS LCD (409 ppi)

159.2 x 75.2 x 8.1 mm ekran

186 g ağırlık

Qualcomm Snapdragon 660

4 GB RAM

64/128 GB Hafıza Seçenekleri

48+5 MP arka kamera, 13 MP ön kamera

4000 mAh (Hızlı şarj desteği)