Xiaomi'nin yeni cihazı Xiaomi Redmi Note 7 modeliyle ilgili detaylar netleşmeye başladı. Teknoloji meraklıları Xiaomi'nin yeni modelleriyle ilgili detaylar hakkında bilgi edinmek istiyor. Xiaomi Redmi Note 7 Türkiye fiyatı ne kadar sorusu bu nedenle merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, Xiaomi Redmi Note 7 özellikleri neler? İşte merakla araştırılan o soruların yanıtı...
XİAOMİ REDMİ NOTE 7 TÜRKİYE FİYATI NE KADAR OLACAK?
Xioami firmasının Türkiye'de satışa çıkacak yeni modeli Redmi Note 7, 29 Mart'tan itibaren satışa sunulacak. Merak edilen dihazın fiyatlarıda belli oldu. 4GB + 64GB Xiaomi Redmi Note 7 modeli 1.999 TL'den, 4GB + 128GB Xiaomi Redmi Note 7 modeli ise 2.349 TL ile satılacak.
XIAOMI REDMI NOTE 7 TEKNİK ÖZELLİKLER
Android 9.0 Pie + MIUI 10 İşletim Sistemi
6.3 inç'lik 1080 x 2340 çözünürlüğünde IPS LCD (409 ppi)
159.2 x 75.2 x 8.1 mm ekran
186 g ağırlık
Qualcomm Snapdragon 660
4 GB RAM
64/128 GB Hafıza Seçenekleri
48+5 MP arka kamera, 13 MP ön kamera
4000 mAh (Hızlı şarj desteği)
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