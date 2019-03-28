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  • 27.03.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 09:32

'ın yeni özelliği nedir? Karanlık mod nasıl kullanılır

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması için her gün yeni bir özellik çıkıyor. Merakla beklenen özellik ilk olarak Android Beta uygulamasına eklendi. Bir süredir WhatsApp'a söz konusu özelliğin geleceği konuşuluyordu, Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ilk adımını Android Beta sürümüne ekleyerek attı. Peki karanlık mod nedir? , nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a özellik üstüne özellik geliyor. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod şimdi de WhatsApp'a geliyor. Son dönemde birçok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod, kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nedir? WhatsApp nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar

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