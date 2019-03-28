Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a özellik üstüne özellik geliyor. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod şimdi de WhatsApp'a geliyor. Son dönemde birçok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod, kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nedir? WhatsApp nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar