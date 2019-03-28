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  • 27.03.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 29.03.2019 15:29

'ın yeni özelliği nasıl kullanılır

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması için her gün yeni bir özellik çıkıyor. Merakla beklenen özellik ilk olarak Android Beta uygulamasına eklendi. Bir süredir WhatsApp'a söz konusu özelliğin geleceği konuşuluyordu,

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