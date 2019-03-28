Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a özellik üstüne özellik geliyor. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod şimdi de WhatsApp'a geliyor.
Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan Whatsapp'a özellik üstüne özellik geliyor. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod şimdi de WhatsApp'a geliyor.
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