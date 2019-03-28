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  • 28.03.2019 13:16
  • Son Güncelleme: 28.03.2019 13:35

ve ne kadar- (akıllı ları indirim oranı kaç TL)

Dünyanın en fazla satan telefonları arasında yer alan ve yeni amiral gemilerini tanıttı. Samsung ve Huawei'nin bu hamlesinden sonra diğer telefon firmaları modellerinde indirime gitti. Peki akıllı ları indirim oranı ne kadar oldu, Samsung, Huawei cep telefonu fiyatları ne kadar? İşte fiyatlarında indirime gidilen akıllı telefonların listesi...

Dünya cep telefonu pazarında önemli bir yeri olan Samsung ve Huawei yeni modellerini tanıttı. Samsung ve Huawei'nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 1000 liraya varan indirim başladı. Peki Samsung, Huawei cep telefonu fiyatları ne kadar oldu? Akıllı telefonlarda ki son dakika indirim oranları haberimizde.

Samsung Galaxy S9 (64 GB)

Çıkış tarihi: Mart, 2018 Eski fiyatı: 4699 TL

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