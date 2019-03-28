Dünya cep telefonu pazarında önemli bir yeri olan Samsung ve Huawei yeni modellerini tanıttı. Samsung ve Huawei'nin 5G gücüne sahip S10 ve Mate X amiral gemi modellerini tanıtmalarından sonra diğer markaların sıfır ve ikinci el telefon fiyatlarında 1000 liraya varan indirim başladı. Peki Samsung, Huawei cep telefonu fiyatları ne kadar oldu? Akıllı telefonlarda ki son dakika indirim oranları haberimizde.

Samsung Galaxy S9 (64 GB)

Çıkış tarihi: Mart, 2018 Eski fiyatı: 4699 TL