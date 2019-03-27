Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için her gün yeni bir özellik çıkıyor. Merakla beklenen özellik ilk olarak Android Beta uygulamasına eklendi. Bir süredir WhatsApp'a söz konusu özelliğin geleceği konuşuluyordu, Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ilk adımını Android Beta sürümüne karanlık mod ekleyerek attı. Peki WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nedir? WhatsApp nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar