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  • 27.03.2019 17:39
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 17:47

'ın yeni özelliği nedir? , nasıl kullanılır?

Dünyanın en fazla kullanılan mesajlaşma uygulaması olan 'a özellik üstüne özellik geliyor. Pek çok uygulama altında görmeye başladığımız şimdi de WhatsApp'a geliyor. Son dönemde birçok uygulama altında görmeye başladığımız karanlık mod, kullanıcılar tarafından oldukça seviliyor. karanlık mod nedir? , nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar

Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp için her gün yeni bir özellik çıkıyor. Merakla beklenen özellik ilk olarak Android Beta uygulamasına eklendi. Bir süredir WhatsApp'a söz konusu özelliğin geleceği konuşuluyordu, Popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, ilk adımını Android Beta sürümüne karanlık mod ekleyerek attı. Peki WhatsApp'ın yeni özelliği karanlık mod nedir? WhatsApp nedir, nasıl kullanılır? İşte tüm detaylar

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