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  • 27.03.2019 13:52
  • Son Güncelleme: 27.03.2019 13:54

Plus nedir, fiyatı özellikleri nelerdir? İşte Arcade, News, özellikleri

Apple, geçtiğimiz gün düzenlemiş olduğu bir etkinlikle merakla beklenen Plus uygulamasını tanıttı. Dünyanın en fazla kullanılan online dizi ve film izleme platformu Netflix'e rakip olarak gelen Apple TV+, kendi içeriklerini üretmeye başlayacak. Ayrıca yapılan etkinlikte olan, Arcade, , da tanıtıldı. İşte Apple'ın yeni ürünleri Arcade, Apple News, Apple kredi kartı özellikleri ve tüm detayları sayfamızda

Apple TV Plus nedir, fiyatı özellikleri nelerdir? İşte Apple'ın yeni ürünleri Arcade, Apple News, Apple kredi kartı özelliklerini haberimizde derledik. ​Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi. Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek. Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.

Eylül ayından sonra uygulama Mac bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Netflix gibi internete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Reklam olmayacak uygulama, "Dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının özel ve original TV programları, filmleri ve belgeselleri için yeni bir yuva" şeklinde tanıtıldı.

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