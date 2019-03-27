Apple TV Plus nedir, fiyatı özellikleri nelerdir? İşte Apple'ın yeni ürünleri Arcade, Apple News, Apple kredi kartı özelliklerini haberimizde derledik. ​Apple yöneticilerinden Peter Stern, yeni uygulamayı tanıtırken "Tek bir uygulamada sadece izlemek istediğiniz kanallar için ödeme yapacağınız yeni bir TV deneyimi tasarımı geliştirdik" dedi. Bugüne kadar Apple'ın TV uygulaması, kullanıcıları üçüncü tarafların sağladığı içeriğe yönlendiriyordu Mayıs ayında kullanılmaya başlayacak yeni uygulamada ise Apple, kullanıcıların doğrudan istedikleri içeriğe erişebildiği bir platform haline dönüşecek. Apple'ın üreteceği original içerikler de uygulamada izlenebilecek.

Eylül ayından sonra uygulama Mac bilgisayarlarda da kullanılabilecek. Netflix gibi internete bağlı değilken de daha önce indirilmiş içeriklere ulaşılabilecek. Reklam olmayacak uygulama, "Dünyanın en yaratıcı hikaye anlatıcılarının özel ve original TV programları, filmleri ve belgeselleri için yeni bir yuva" şeklinde tanıtıldı.