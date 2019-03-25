Apple, uzun süredir konuşulan yeni video servisini bugün düzenleyeceği "Şov zamanı" sloganlı etkinlikte duyurmaya hazırlanıyor. Şirketin Cupertino'daki genel merkezinde bulunan Steve Jobs Theater'da gerçekleştirilecek etkinlikte yeni video servisinin yanı sıra önde gelen gazete ve dergilere erişim sağlayacak haber abonelik servisinin de tanıtılması da bekleniyor.

APPLE ETKİNLİĞİ SAAT KAÇTA?

Apple'ın Cupertino kampüsündeki Steve Jobs Theatre'da yapılacak olan etkinlik Türkiye saati ile 20:00'da başlayacak. Apple, etkinliği web sitesinden ve Apple TV'deki Etkinlikler uygulaması aracılığıyla canlı olarak yayınlamayı planlıyor.

APPLE BUGÜN NE TANITACAK!

Apple etkinliği ile muhtemelen yeni içerik servisini tanıtacak. Bu etkinlik için geçen ay Hollywood'un önemli yıldızlarına davet gönderilmişti. Bu davet de yeni içerik servisinin tanıtılacağını doğrular nitelikte. Dünya çapında 100'den fazla pazara sunulacak olan video servisi için 1 milyar doların üzerinde harcama yapan Apple, Netflix'e güçlü bir rakip olma yolunda. Starz, Showtime ve HBO ile işbirlikleri yapan Apple için şu sıralar Netflix katili deniyor.

APPLE NEWS TANITILABİLİR

Etkinlikte tanıtılması beklenen bir başka uygulama ise Apple News. Geçen yıl, Texture'ın bir kısmını satın alan şirket daha geniş bir dergi aboneliği servisi başlatma yolunda. 200'den fazla dergiye ulaşılabilecek olan uygulamanın aylık 9.99 dolarlık bir ödemesinin olacağı konuşuluyor. Kullanıcılar Apple News aboneliği alarak katılımcı yayıncıların dergilerine ücretsiz olarak ulaşabilecek.

APPLE'DAN KREDİ KARTI SÜRPRİZİ

Son olarak etkinlikte bir kredi kartı sürprizi de bekleniyor. Goldman Sachs ile ortaklık kuran Apple, yeni kredi kartını bu etkinlikte tanıtabilir.

Apple'ın 35 yıllık tarihi...

1 Nisan 1976 tarihinde, Steve Jobs'un evinin garajında kurulan küçük bir şirket olan Apple, küresel bir şirket haline gelerek, dünya çapında 317 bölge ofisi ve 323 Apple Store mağazası kurma başarısına erişti. Apple, bu başarısının önemli bir kısmını, son on yılda, bir bilgisayar markası olmanın da ötesine geçerek başarılı bir tüketici elektroniği markası haline gelmesi sayesinde yakaladı.

Apple'ın tarihi, her yönüyle tam bir ar-ge, yenilik ve başarı tarihi durumunda. Macintosh'dan Mac OS X'e, iPod'dan iPad'e kadar, Apple her zaman standartları belirleyen ve çıtayı yükselten bir şirket oldu.

Bir evin garajında hayatına başlayan, küresel bir şirket haline geldiğinde ise ekonomik olarak oldukça sıkıntı dönemler atlatan Apple, yenilikçi anlayışıyla geliştirdiği ürünlerle, dünyanın en büyük teknoloji şirketi olmayı başardı. 1996 yılında 816 milyon dolar zarar eden bir şirket olan ve kapanmanın eşiğinden dönen Apple, 2010 yılını 14 milyar dolarlık rekor bir kârla kapattı.