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  • 16.03.2019 10:59
  • Son Güncelleme: 16.03.2019 10:59

'de mi kesildi, ? ()

'de mi kesildi? Türkiye'de bazı bölgelerde internete girilemiyor. Vatandaşlar internet erişim sorunu yaşadıkları için konu hakkında araştırma yapmaya başladılar. Bazı bölgelerde internete erişim sorunu yaşanıyor. Ancak sorunun ne zaman çözüleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

Türkiye'de internet mi kesildi?

'de şu saatlerde bazı bölgelerde e erişim sorunu yaşanıyor. Vatandaşlar internete giremediklerini belirtiyor. Peki , ? Türkiye'de bazı bölgelerde internete erişim sorunu yaşanıyor. Ancak sorunun ne zaman çözüleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı.

INTERNET NEDİR?

Internet, birbiriyle tüm dünya üzerinde yayılmış bilgisayar ağlarının birleşiminden oluşan devasa bir bilgisayar ağıdır. Telefon hatlarıyla birbirine bağlı bu ağda, kişi ve kuruluşların kullandığı farklı yapıda bilgisayarlar ve bu bilgisayarlarda kullanılan farklı işletim sistemleri bulunabilir. Internet, bu farklı yapıda bilgisayarların ortak bir dille iletişim kurmasına imkan sağlayarak, üzerlerinde farklı programlar çalıştırılsa bile, kişiler ekranda aynı bilgileri görür ve değerlendirirler.

Bazı bilgisayar ağları ve dolayısıyla bu ağ içinde bağlı bilgisayarlar, aynı zamanda kesintisiz olarak Internet ortamına da bağlıdırlar. Bunların bir kısmı, Internet ortamında başka kullanıcılara, yararlanabileceği çeşitli bilgiler sunarken; bir kısmı da, kendi bilgisayarıyla Internet'e geçici olarak bağlanmak isteyen kullanıcıların erişim isteklerine cevap verirler. Internet erişim sağlayıcı kuruluşlar, normal bir kullanıcının Internet'e telefon bağlantısı ile erişimini, genelde şehir içi telefon haberleşme fiyatıyla sağlayan bölgesel kuruluşlardır.

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