Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta fotoğraf gönderme sorunu yaşanıyor. Özellikle Facebook ve Instagram'da yaklaşık 2 saattir süren erişim probleminin ardından birçok kişi sorunun neden kaynaklandığını merakla araştırıyor. Whatsapp çöktü mü ve Whatsapp'tan neden fotoğraf gönderilmiyor sorusu merakla araştırılan sorular arasında yer alıyor.

WHATSAPP'TAN NEDEN FOTOĞRAF GÖNDERİLEMİYOR?

Whatsapp kullanıcıları son saatlerde fotoğraf, ses kaydı ve çıkartma gönderirken sorun yaşandığını konuşuyor. Sorun Türkiye'de özellikle dosya paylaşımında yaşanırken, Güney Amerika ve Kuzey Avrupa'da Whatsapp'a erişim sorunu yaşandığı öğrenildi. Whatsapp'tan yaşanan bu problemin nedeniyle ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

FACEBOOK'TA GİRİŞ SORUNU

Facebook'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek. Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.

INSTAGRAM'DA DÜNYANIN BAZI BÖLGELERİNDE SORUN YAŞANIYOR

Avrupa'daki Londra, Paris ve Kiev gibi bazı şehirlerde Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

BAKAN YARDIMCISI SAYAN'DAN AÇIKLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve Türkiye'de de kısmen hissedildiğini bildirerek, "Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerimiz siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip etmektedir." ifadesini kullandı.

Sayan, twitter hesabından sosyal iletişim ağlarında yaşanan sorunlara ilişkin paylaşımda bulundu.

Facebook, Instagram ve Whatsapp servislerinde global seviyede sorunlar yaşandığını ve bu durumun kısmen Türkiye'de de hissedildiğini belirten Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi @trcert ekiplerinin siber olayları ve hizmet sürekliliğini 7/24 takip ettiğini kaydetti.