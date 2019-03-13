Facebook ve Instagram'a iki saatten fazla bir süredir giriş sağlanamıyor. Hesaplarına erişim sorunu yaşayan insanlar internette Facebook ve Instagram kapalı mı sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Whatsapp'ta fotoğraf gönderme alanında bir problem yaşandığı konuşuluyor. Peki, Facebook ve İnstagram'a neden girilmiyor? İşte detaylar...

FACEBOOK VE INSTAGRAM KAPALI MI?

İki saattir kullanıcılar, Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşıyor. İnsanlar şimdi Facebook ve Instagram'da, mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Instagram ve Facebook'tan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

FACEBOOK'TA GİRİŞ SORUNU

Facebook'a giriş yapmak isteyen kullanıcılar "Facebook kısa bir süre sonra geri dönecek. Facebook bakım nedeniyle şu anda kapalı ancak birkaç dakika içerisinde normale dönecektir. Biz siteyi geliştirirken gösterdiğin anlayış için teşekkür ederiz" mesajıyla karşılaşıyor.

INSTAGRAM'DA DÜNYANIN BAZI BÖLGELERİNDE SORUN YAŞANIYOR

Avrupa'daki Londra, Paris ve Kiev gibi bazı şehirlerde Instagram'a erişim sorunu yaşanıyor.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulamasıdır. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

FACEBOOK NEDİR?

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu.