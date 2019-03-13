Facebook ve Instagram çöktü mü? Neden giriş yapılmıyor?

Facebook ve Instagram'a kısa bir süredir giriş sağlanamıyor. Sosyal medya hesaplarına ulaşamayan insanlar internette Facebook ve İnstagram çöktü mü sorusuna büyük bir merakla yanıt arıyor. Peki, Facebook ve İnstagram'a neden giriş yapılamıyor? İşte detaylar...

FACEBOOK VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Bazı kullanıcılar Instagram ve Facebook'ta erişim sorunları yaşamaya başladı. Şimdi birçok kişi Facebook ve Instagram'da, mesaj göndermek, anasayfa akışını yenilemek, fotoğraf yüklemek gibi işlemleri yapamıyor. Instagram ve Facebook'tan konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, sosyal medyada ücretsiz fotoğraf ve video paylaşma uygulaması. Ekim 2010'da kurulduğunda, kullanıcılarına çektikleri bir fotoğraf üzerinde dijital filtre kullanma ve bu fotoğrafı Instagram'ın da dahil olduğu, sosyal medya servisleri ile paylaşma imkanı tanımıştır.

FACEBOOK NEDİR?

Facebook, insanların başka insanlarla iletişim kurmasını ve bilgi alışverişi yapmasını amaçlayan bir sosyal ağ. 4 Şubat 2004 tarihinde Harvard Üniversitesi 2006 devresi öğrencisi Mark Zuckerberg tarafından kurulan Facebook, öncelikle Harvard öğrencileri için kurulmuştu.