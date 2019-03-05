Whatsapp, yeni güncelleme ile birlikte hali hazırda bulunan metin arama özelliğini geliştirerek ses, fotoğraf, bağlantı ve GIF gibi özelliklere ulaşmanızı sağlayacak. Kullanıcının arama kısmına tıklaması durumunda depolama alanında kaç adet dosya bulunduğu liste halinde ortaya çıkacak.