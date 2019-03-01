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  • 01.03.2019 15:38
  • Son Güncelleme: 01.03.2019 15:38

'dan kullanıcılarına bir yenilik daha! Beklenen özellik geliyor

Dünyanın en çok kullanılan paylaşım sitelerinden olan , kullanıcılarının istekleri doğrultusunda sistemini geliştirmeye devam ediyor. Son çıkan e göre, Twitter'ın uzun süredir beklenen "tweet saklama özelliği"ni yakın zamanda aktif etmeyi planladığı öğrenildi.

Twitter'dan kullanıcılarına bir yenilik daha! Beklenen özellik geliyor

Twitter kullanıcılarının isteklerine cevap vermeye devam ediyor. Twitter, tweet saklama sekmesi için çalışmaya başladı. Sadece bununla kalmayan Twitter ekibi bir müjde daha verdi.

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