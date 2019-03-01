Twitter kullanıcılarının isteklerine cevap vermeye devam ediyor. Twitter, tweet saklama sekmesi için çalışmaya başladı. Sadece bununla kalmayan Twitter ekibi bir müjde daha verdi.
Twitter'dan kullanıcılarına bir yenilik daha! Beklenen özellik geliyor
Dünyanın en çok kullanılan paylaşım sitelerinden olan Twitter, kullanıcılarının istekleri doğrultusunda sistemini geliştirmeye devam ediyor. Son çıkan haberlere göre, Twitter'ın uzun süredir beklenen "tweet saklama özelliği"ni yakın zamanda aktif etmeyi planladığı öğrenildi.
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