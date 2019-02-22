WİFİ şifresi nasıl değiştirilir? Türk Telekom modem şifre değiştirme işlemi

WİFİ şifrenizin bulunması ve kullanılması internet hızınızı yavaşlatacağı gibi eğer sınırsız paketiniz yoksa yüksek miktarda fatura ile karşılaşmanıza da neden olabilir. WİFİ şifresini Türk Telekom modeminiz ile birlikte değiştirmeniz mümkündür.



TÜRK TELEKOM WİFİ ŞİFRESİ NASIL DEĞİŞTİRİLİR?



WİFİ şifrenizi müşteri hizmetlerini arayarak yapabileceğiniz gibi kendiniz de yapabilirsiniz. Bunun için eğer WİFİ şifrenizi hatırlamıyorsanız modeminizin arkasındaki reset tuşuna basılı tutmanız gerekir.

Google arama motorundan "192.168.1.1" modem arayüzüne gitmelisiniz. Kullanıcı adınızı ve şifrenizi girdikten sonra enter'a basınız. Yeni açılan sayfadan WİFİ şifrenizi değiştirebilirsiniz. WİFİ adını da değiştirmek isterseniz "Kablosuz" kısmından SSID1 alanına yeni ismi yazarak kaydetmeniz yeterlidir.