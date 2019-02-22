İlk olarak fotoğraf paylaşma aracı olarak hayata geçirilen sosyal medya ağı Instagram, son günlerde geliştirdiği özelliklerle adından sıkça söz ettiriyor. Video paylaşma, story ve son olarak çıkardığı IGTV özelliği ile en çok kullanılan sosyal medya ağı olan Instagram'da toplu mesaj silme özelliği mevcut. Sohbeti kısa bir işlem ile yok edebilirsiniz. Peki, Instagram'da toplu mesaj silme nasıl yapılır? İşte Instagram toplu mesaj silme ve karşı taraftan mesaj silme işlemi...

INSTAGRAM'DA TOPLU MESAJ SİLME İŞLEMİ

Instagram'da yaptığınız görüşmeleri silmek istiyorsanız bunu sadece kendi hesabınızdan yapabilirsiniz. Sildiğiniz bu görüşme, karşı taraf silene kadar karşı tarafın telefonunda saklı kalır.

İlk olarak Instagram hesabınızdan Direct (mesajlaşma) kısmına gelin. Daha sonra silmek istediğiniz mesajdaki kişinin adına dokunarak sola doğru kaydırın ve "sil" bölümüne tıklarak mesajı toplu şekilde silin.

INSTAGRAM'DA KARŞI TARAFTAN MESAJ SİLME YAPILIYOR MU?

Instagram'da yolladığınız kendi mesajınızı toplu silebildiğiniz gibi bunu karşı taraftan yapabilmeniz de mümkün. Ancak bu mesajı karşı tarafın görmesini istemiyorsanız biraz aceleci davranmanız gerekiyor. Karşı taraf görse bile mesajı yine silebileceğinizi unutmayın.

Burada yapmanız gereken tek şey Direct mesajlar kısmına gelin ve silmek istediğiniz mesajın üstüne dokunarak 'Gönderiyi iptal et' seçeneğine tıklayın. Böylelikle karşı taraf mesajınızı görmeden yaptığınız işlem ile mesaj kaybolacaktır.