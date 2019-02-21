Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 21.02.2019 14:55
  • Son Güncelleme: 21.02.2019 14:55

nasıl yapılır? ?

Birçok kişinin merak ettiği konulardan biri nin nasıl yapıldığı ve bu işlemin karşı taraftan anlaşılıp anlaşılmayacağıdır. Numara engelleme çok kolay bir işlem olmakla birlikte engellenen kişinin sizi aradığında karşılaşacağı durum da bellidir.

Rahatsız olunan ya da aramasını istemediğiniz numaralardan kurtulmak mümkündür. Bunun için telefon ayarlarından numara engelleme işlemi yapılabileceği gibi operatörü arayarak da bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür. Peki Android ve İOS telefonlardan numara engelleme işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…

İOS NUMARA ENGELLEME

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTeknoloji HaberleriNumara engelleme nasıl yapılır? Numara engelleme anlaşılır mı?
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar