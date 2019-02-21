Rahatsız olunan ya da aramasını istemediğiniz numaralardan kurtulmak mümkündür. Bunun için telefon ayarlarından numara engelleme işlemi yapılabileceği gibi operatörü arayarak da bu işlemi gerçekleştirmeniz mümkündür. Peki Android ve İOS telefonlardan numara engelleme işlemi nasıl yapılır? İşte ayrıntılar…



İOS NUMARA ENGELLEME