Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ile vatandaşlar güvenilir bir şekilde istek öneri ve şikayetlerini gerçekleştirebiliyor. Tablet ve mobil cihazlardan da başvurma imkanı olan CİMER'e gün içinde sadece bir kere başvuru yapılabiliyor. Peki, CİMER'e başvuru nasıl yapılır? Başvuru yaparken nelere dikkat edilmesi gerekiyor? CİMER başvuru sorgulama işlemleri nasıl yapılır? İşte e-Devlet CİMER başvuru sorgulama ve konu ile ilgili merak edilenler...

CİMER'E BAŞVURU NASIL YAPILIR?

CİMER'e başvuru yapabilmek için https://www.cimer.gov.tr/ internet adresini açın. Burada sizden, T.C. Kimlik numarası, ad, soyad, annenizin kızlık soyadı ve cep telefonu numarası bilgileri isteniyor. Gerekli işlemler tamamlandıktan sonra girilen cep telefonuna onay kodu gönderiliyor. Daha sonra başvuru sayfası açılıyor ve burada 1500 karakterle istek ya da şikayetinizi yazmanız isteniyor. Dilerseniz dosya eki de gönderme imkanınız var.

Bu işlemler tamamlandıktan sonra talebinizin hangi bakanlığı doğrudan ilgilendirdiği soruluyor. Başvuru işlemi tamamlandıktan sonra ilgili takip bilgileri gönderilir.

BAŞVURU YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Bakanlıklarla doğrudan iletişim kurabilmenin en hızlı yolu olan CİMER'e başvuru yaparken, talebinizin hangi bakanlığı ilgilendiriyorsa bunu önceden öğrenin başvuru sırasında ilgili bakanlığı seçin böylece daha hızlı sonuç alırsınız.

Başvuru sırasında sade ve anlaşılır bir dil kullanmak önemli.

CİMER BAŞVURU SORGULAMA NASIL YAPILIR?

CİMER başvuru sorgulama işlemleri de başvuru yapılan aynı sayfa üzerinden yapılabiliyor. CİMER'in resmi internet sayfası üzerinden ya da e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilen başvuru sorglama işlemleri için ""Başvuru hareketleri" adımını kullanarak talep ya da şikayetiniz ile ilgili son durumu izleyebilirsiniz.

Başvurunuz birden çok ise verilen başvuru numarası ile de sorgulama yapılabilir.