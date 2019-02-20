Samsung bu akşam yeni akıllı telefon modellerini tanıttı. Firmanın ilk sürprizi ise ekranı katlanabilen telefonu oldu. Teknoloji meraklıları tanıtılan telefonlardan birisi olan Galaxy S10 ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Merak edilen soruların başında Samsung Galaxy S10 ne zaman çıkacak sorusu yer alıyor. Peki, Samsung Galaxy S10 teknik özellikleri neler? Samsung Galaxy S10 fiyatı ne kadar olacak? İşte merak edilen detaylar...

SAMSUNG GALAXY S10 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un dev etkinliğinde Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G modelli yeni cihazlarını tanıttı. Samsung'un yeni telefonları 27 Şubat'ta Türkiye'de satışa çıkacak. Türkiye'de ön siparişler ise yarından itibaren alınmaya başlanacak.