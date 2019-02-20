Samsung yeni çıkacak olan telefon modellerini yaptığı büyük bir etkinlikle tanıttı. Firmanın çıkaracağı telefonlar arasında Galaxy Fold da yer alıyor. Teknoloji severler şimdiden Samsung Galaxy Fold ile ilgili araştırma yapmaya başladı. Peki, birçok kişinin merakla beklediği Samsung Galaxy Fold ne zaman çıkacak? Samsung Galaxy Fold teknik özellikleri neler ve fiyatı ne kadar olacak? İşte Samsung'un yeni modeli Samsung Galaxy Fold'a dair merak edilen detaylar...

SAMSUNG GALAXY FOLD NE ZAMAN ÇIKACAK?

Samsung'un dev etkinliğinde Galaxy S10, Galaxy S10e, Galaxy S10 Plus ve Galaxy S10 5G modelli yeni cihazlarını tanıttı. Teknoloji meraklılarının dikkatini çeken telefonlardan birisi de Samsung Galaxy Fold oldu. Peki, Samsung Galaxy Fold ne zaman çıkacak? Galaxy Fold modelinin ne zaman çıkacağına dair henüz net bir bilgi bulunmuyor.

SAMSUNG GALAXY FOLD TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Samsung'un katlanabilir ekranıyla dikkat çeken yeni telefonunun ismi resmen belli oldu: Galaxy Fold. Bugüne kadar Galaxy X adıyla anılan bu özel telefonu diğer rakiplerinden ayıracak en önemli özelliği katlanabilen ekran yapısı olacak.

Samsung'un uzun zamandır üzerinde çalıştığı katlanabilir ekranlı telefonu Galaxy Fold adını taşıyacak. Şirketle bu isim ilk kez anılmıyor; zira daha önce Türkiye'de Samsung'un Galaxy Fold isminin patentini aldığı biliniyordu; bu gelişmeyle birlikte her şey netlik kazanmış oldu. 7.3 inç'lik dev bir ekranla gelen Galaxy Fold, katlandığında 4.58 inç'lik minik ekranlı bir telefona dönüşüyor. Ağırlığı 200 gramı bulan Galaxy Fold, Snapdragon 855 işlemciden güç alıyor.

Galaxy Fold, sadece katlanabilen ekran sunmakla kalmıyor; aynı zamanda donanım olarak da bir amiral telefonda olması gereken özellikleri bir arada bulunduruyor. 8 GB RAM'le gelen cihazın içinde ise iki adet 2190 mAh batarya bulunuyor.

SAMSUNG GALAXY FOLD FİYATI NE KADAR OLACAK?

Galaxy Fold modelinin fiyatı da merak edilen konular arasında yer alıyor. Cihazın fiyatıyla ilgili henüz net bir açıklama bulunmasa da Samsung'a yakın kaynaklar Galaxy Fold'un fiyatının 1600 ila 1800 dolar aralığında olacağını tahmin ediyor.