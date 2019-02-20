Peak Games yayınladığı reklamla ilgi odağı olurken bu durum kısa sürdü. Türkiye'de 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği Peak Games reklamının özgün olmadığı yorumları geldi. Bu gelişme üzerine şirket açıklama yaparak reklamı kaldırma kararı aldı. İşte o reklamdan ayrıntılar…



PEAK GAMES REKLAMI NEDEN KALDIRILDI?