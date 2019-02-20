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  • 20.02.2019 10:21
  • Son Güncelleme: 20.02.2019 10:21

? reklamı kaldırıldı mı?

Gündemin popüler konularından biri olan hakkındaki bilgiler merak ediliyor. Games dün akşam yayınladığı bir reklamla büyük ilgi çekmeyi başardı. Peki , reklamda neler anlatılıyor?

Peak Games yayınladığı reklamla ilgi odağı olurken bu durum kısa sürdü. Türkiye'de 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği Peak Games reklamının özgün olmadığı yorumları geldi. Bu gelişme üzerine şirket açıklama yaparak reklamı kaldırma kararı aldı. İşte o reklamdan ayrıntılar…

PEAK GAMES REKLAMI NEDEN KALDIRILDI?

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