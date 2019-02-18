Televizyonlarda akşam yayınlanan bir reklamın ardından vatandaşlar internette Peak'le ilgili araştırma yapmaya başladı. Peak, 21.30'da 41 televizyon kanalına aynı anda verdiği reklam ile gündeme geldi. Televizyonlarda yayınlanan reklamların ardından vatandaşlar Peak reklamı nedir, Peak ne anlama geliyor sorularına yanıt aramaya başladı. İşte Peak'e dair merak edilen detaylar...

PEAK NEDİR?

Peak, 2010 yılında istanbul kurulan teknoloji şirketidir. Türkiye merkezli dünya teknoloji endüstrisinde hızlı bir yükselişe sahip Türk şirketidir. Daha çok oyunlarda uzmanlık kazanmışlardır. Bu akşam televizyon kanallarında yayınlanan reklamın ardından Peak, Türkiye gündemine oturmuştur.

İşte Peak'in reklamında yer alan metin:

"Biz bir takımız, İstanbul'dan.

Yolculuğumuz 8 yıl önce, Türkiye'den dünyaya uzanan bir teknoloji şirketi olma hayaliyle başladı.

Takım olmayı ve gelişmeyi her türlü başarının önüne koyarak ilerledik. Dünyaya etki edecek ürün ve teknolojilerin ancak bu anlayışla yaratılacağına inandık.

Bugün, dünyanın en büyük mobil uygulama geliştiricilerinden biriyiz. Ürünlerimiz 193 ülkede, 300 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Hayallerimiz ise bunun çok daha ötesinde.

Milyarlarca insanın hayatına dokunan teknolojiler geliştirmek ve dünyayı değiştirmek için takım arkadaşları arıyoruz.

İşte bu nedenle sana ulaşmak istedik. Bizim için tecrübelerinin değil, hayallerinin büyüklüğü önemli.

Seni sonuna kadar destekleyen bir ekibin olsun istiyorsan, tanışalım."