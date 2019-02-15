Xiaomi Mi 9 teknoloji severlerin gündemde sıkça araştırdığı telefonların başında geliyor. Çinli telefon üreticisi Xiaomi, Mi 9 modeliyle ilgili bilgiler paylaştı. İşte hem özellikleriyle hem de rengiyle dikkat çeken Xiaomi Mi 9…
Xiaomi Mi 9 teknoloji severlerin gündemde sıkça araştırdığı telefonların başında geliyor. Çinli telefon üreticisi Xiaomi, Mi 9 modeliyle ilgili bilgiler paylaştı. İşte hem özellikleriyle hem de rengiyle dikkat çeken Xiaomi Mi 9…
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