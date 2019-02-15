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  • 15.02.2019 16:04
  • Son Güncelleme: 15.02.2019 16:05

yeni renk seçeneğiyle dikkat çekiyor!

Son günlerde oldukça popüler hale gelen Xiaomi telefon markasının modelleri çok fazla konuşulur oldu. ’nin ilk görüntüleri yayınlandı ve oldukça beğenildi. Diğer yandan modelin yeni renginin de tasarlandığı duyuruldu.

Xiaomi Mi 9 teknoloji severlerin gündemde sıkça araştırdığı telefonların başında geliyor. Çinli telefon üreticisi Xiaomi, Mi 9 modeliyle ilgili bilgiler paylaştı. İşte hem özellikleriyle hem de rengiyle dikkat çeken Xiaomi Mi 9…

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