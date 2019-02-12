İstanbul Çekmeköy'de yaşanan askeri helikopter düşmesi sonrası akıllara eski kazalar geldi. Dün akşam saatlerinde yaşanan kazada 4 askerimiz şehit olurken, yerli ve milli helikopter Gökbey'in değeri bir kez daha ortaya çıktı.

ABD MALI BİR KEZ DAHA DÜŞTÜ

ABD Ordusu envanterine ilk olarak 1959'da giren UH-1 tibi askeri helikopter, Türkiye'de 6. kez düştü. İlk olarak 2002 yılında Bandırma'da düşen UH-1 helikopteri içinde 6 askerimiz şehit olmuştu.





İlk kazadan 4 yıl sonra Erzincan'a gitmekte olan UH-1 tipi askeri helikopter yüksek gerilim hattına çarptı. Kazada 5 Mehmetçik şehit oldu.

2. kazanın ardından henüz 1 ay bile geçmemişken 10 Nisan 2006 - Kocaeli'nin Uzunçiftlik beldesi yakınlarında UH-1 tipi askeri personel taşıma helikopteri düştü. 3 askeri personel şehit oldu.

10 Ocak 2011 - Kara Havacılık Okul Komutanlığı'na ait eğitim uçuşu yapan UH-1 tipi askeri helikopterin, Sincan ilçesine bağlı Temelli ile Polatlı ilçesine bağlı Dodurga Köyü Kapalıtepe mevkii arasındaki bölgede düşmesi sonucu 5 subay şehit oldu.

26 Kasım 2018 - İstanbul'da 26 Kasım 2018 tarihinde 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanlığı'na ait olan UH-1 tipi askeri helikopterin, Sancaktepe ilçesi Sarıgazi Mahallesi'nde düşmesi sonucu 5 asker şehit oldu.





GÖZLER GÖKBEY'DE

T625 Genel Maksat Helikopteri, milli imkan ve kabiliyetlerle hazırlanıyor. Başkan Erdoğan'ın adını Gökbey koyduğu T625 uçakları tamamen milli kaynaklarla üretilecek. En zorlu iklim ve coğrafyalarda dahi, yüksek irtifa ve yüksek sıcaklıkta, gece ve gündüz koşullarında etkin bir şekilde faaliyet gösterebilecek olan T625 Genel Maksat Helikopteri'nin üretimi tamamlandı ve yer testlerine geçildi.



TAMAMEN MİLLİ KAYNAKLARLA ÜRETİLİYOR

T625 geniş görev yelpazesine sahip olmasından ötürü taşıma, VIP, kargo, hava ambulans, arama kurtarma ve kıyı ötesi taşıma görevlerini icra edebilecek. Özgün Helikopter Programı kapsamında, yapısal ve aviyonik sistemlerin yanı sıra, transmisyon, rotor ve iniş takımları gibi kritik öneme haiz sistemlerin tasarımları ve üretimleri de tamamen milli kaynaklar kullanılarak gerçekleştiriliyor.

Skorsky yerine kullanılacak helkopterin 2021 yılında seri üretime geçeceği öngörülüyor.