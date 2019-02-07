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  • 07.02.2019 19:24
  • Son Güncelleme: 07.02.2019 19:25

Son dakika... 'dan 'ya uyarı!

Son dakika... 'dan yapılana açıklamada 'nın telif haklarıyla ilgili sunulması planlanan yeni yasa metninin iyi ayarlanmadığı ifade edildi.

Google'dan Avrupa'ya uyarı!

'dan yapılana açıklamada 'nın telif haklarıyla ilgili sunulması planlanan yeni yasa tasarısının iyi düzenlenmediği ifade edildi. Google taslak metinle ilgili olarak; Avrupa'daki üretken ekonomiyi ve 'a içerik hazırlayanları etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuldu.

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