Google'dan yapılana açıklamada Avrupa'nın telif haklarıyla ilgili sunulması planlanan yeni yasa tasarısının iyi düzenlenmediği ifade edildi. Google taslak metinle ilgili olarak; Avrupa'daki üretken ekonomiyi ve Youtube'a içerik hazırlayanları etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuldu.
Son dakika... Google'dan Avrupa'ya uyarı!
Son dakika... Google'dan yapılana açıklamada Avrupa'nın telif haklarıyla ilgili sunulması planlanan yeni yasa metninin iyi ayarlanmadığı ifade edildi.
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