Instagram dil değiştirme nasıl yapılır?

Milyonlarca kişinin kullandığı sosyal ağ Instagram, günümüzde vazgeçilmez uygulamalar arasında yer alıyor. Güncelleme sonrası otomatik olarak İngilizceye dönüşen dil ayarları nasıl yapılıyor merak konusu… Kullanıcılar Instagram dilini yeniden Türkçe'ye çevirmeye çalışıyor. Panik yaşatan bu durumdan kurtulmanız için yapılması gerekenleri derledik.



Instagram dil ayarlarını nasıl değiştiririm?



Kullanıcıların merak ettiği Instagram dil ayarlarını değiştirmek aslında oldukça kolay.



-Instagram hesabınızda "ayarlar" kısmına gelin

-"Hesap" kısmına tıklayın

-"Dil" seçeneğini açın







-Hangi dili istiyorsanız onu seçin.