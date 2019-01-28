Hashtag nedir? Hashtag’ın ne olduğu, hangi amaçla kullanıldığı bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.

Sosyal medyanın olmazsa olmazlardan biri hashtag kullanımıdır. Twitter ile başlayan hashtag furyası şimdilerde tüm sosyal medya hesaplarında kullanılır hale geldi. "#" işareti olarak bilinen paylaşımlarda yer alan Hashtag'ın ne olduğu, hangi amaçla kullanıldığı bilgilerini haberimizde bulabilirsiniz.



Hashtag nasıl kullanılır?



Hashtag özelliklerinden biri paylaşımlarınızla ilgili olması gerektiğidir. Örneğin güzellikle ilgili bir paylaşım yaptıysanız hashtag olarak da "#guzellik" "#guzellikonerileri" hatta İngilizce olarak da "#beauty" gibi kelimeler kullanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken durum kelime birden fazla da olsa bitişik yazılmalıdır. Diğer bir husus ise ünsüz harflerin tercih edilmesi gerektiğidir.



Hashtag kullanımının amacı nedir?



Aslında en büyük amaç paylaşıma olan etkileşimi artırmaktır. İlgili kişiler bu hashtaga tıklayarak, kullanılmış olan tüm paylaşımlara bir anda ulaşabilir. Bir nevi paylaşımları gruplara ayıran bu yöntem oldukça faydalıdır. İlgi alanlarına göre gönderi ya da paylaşımların kolayca bulunmasını sağlar. Destek gruplarında da belirli hashtaglar kullanılarak destekler arttırılabilir.

