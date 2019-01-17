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  • 17.01.2019 10:27
  • Son Güncelleme: 17.01.2019 10:52

Yeni akım () veri topluyor tehlike saçıyor!

, , Instagram... Hayatımızın vazgeçilmezi olan bu sosyal medya platformlarında son günlerin modası (#10YearChallenge) akımı. Herkes 10 yıl öncesi ile bugün olduğu halini kolaj haline getirip paylaşıyor. Buraya kadar her şey normal. Fakat sandığınız kadar masum değilse? 10 yıl öncesi ve sonrası akımının veri topladığı iddia edildi. Bir de işin ayrıntısına bakalım...

10 yıl öncesi ve sonrası sandığınız kadar masum değil!

2019 yılı yeni bir sosyal medya akımıyla geldi yani ... Sosyal medya kullanıcıları 10 yıl önceki halleri ile bugünkü hallerini birleştirip sosyal medya üzerinden #10YearChallenge hastagi ile paylaşıyor. Bu kadar masum görünen bu olay aslında sizi bir planın parçası yapıyor olabilir, aman dikkat!

VERİ TOPLUYOR!

TechHumanist'İn yazarı Kate O'Neill'dan Wired editörü Nicholas Thompson'a birçok teknoloji yazarı bu etiketle paylaşılan fotoğraflarla yaşlanma üzerine yüz tanıma algoritması yazmak için data toplandığını iddia ediyor.

Bu tehlikenin temelinde ise yüz tanıma teknolojisi var. Bu hashtag akımı ile paylaşılan bu fotoğraflar ortak br havuza toplanıyor. Daha önce birçok defa eski hallerinize ait fotoğraflar paylaşmış olabilirsiniz ancak bunları teker teker ayırt etmek oldukça zaman alan bir iş. Bu hashtag sayesinde ise paylaşılan fotoğraflar bir paydaya toplanıyor ve bir yüz tanıma teknolojisi geliştiriliyor.

İnternette bir şeyler yaparken gizliliğe dikkat etmek, arkamızda kişisel bilgilerimize dair ipuçları bırakmamak gerekiyor. Belki yaptığımız şeyler değil ama yaptığımız şeylerin sonucunda ortaya çıkan veriler ileride sorunlar yaşamamıza sebep olabilir.

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