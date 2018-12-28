Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Hadi bugün 20 bin TL ödülü ile 20.30'da. Hadi tarafından yapılan açıklamada, "Yakın alan iletişimi teknolojisi toplu taşıma hizmetleri, turistik alanlar, kütüphane hizmetleri gibi birçok alana yayılarak işlerimizi kolaylaştırmaktadır. Ancak biz onu en çok temassız ödeme özelliği üzerinden biliyoruz. İpucumuzun nereden geleceğini tahmin ettiğini düşünüyoruz. Mobil temassız ödeme yapabilmek için cep telefonlarında hangi özelliğin aktif olması gerekir?" denildi. İşte 28 Aralık Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

Soru: Mobil temassız ödeme için cep telefonlarında hangi özellik gerekir?

Cevap: NFC

NFC NEDİR?

NFC yani Near Field Communication ve Türkçe ismiyle Yakın Alan İletişimi, yeni nesil bir kablosuz iletişim teknolojisidir. NFC teknolojisi temelde, NFC standartlarına uyumlu elektronik cihazlar arasında yakın mesafeli haberleşmeyi sağlar.

2002 yılının sonlarında Sony ve Philips ortaklığında geliştirilmiş ve ISO/IEC tarafından 8 Aralık 2003 tarihinde standart olarak kabul edilmiştir. 18 Mart 2004 tarihinde Nokia, Sony ve NXP tarafından NFC Forum, NFC teknolojisinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için kurulmuştur.

HADİ NEDİR?

Hadi Türkiye'nin ilk canlı bilgi yarışması uygulamasıdır. Her gün canlı yayında katılımcılar sorulan sorulara doğru cevap vererek, o yarışma için belirlenen ödül havuzundaki parayı eşit olarak bölüşürler. Puan veya başka bir şey değil gerçek para kazanılır.

PARA NASIL ÇEKİLİR?

Kazanılan para 20 TL'yi geçtiğinde hesaptaki para çekilebiliyor. Uygulamanın anasayfasında bulunan bakiyeye tıklamanız gerekmektedir. Bakiyeye tıkladığınızda iban numaranızı girmeniz gereen sayfaya yönkendiriliyorsunuz. 20 TL ve üzeri tutarlarda iban numaranızı girdiğinizde hesabınıza paranız yollanıyor.