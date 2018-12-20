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  • 20.12.2018 19:09
  • Son Güncelleme: 20.12.2018 19:10

devi 'a büyük şok! Satışı yasaklandı...

'da bölge mahkemesi, patent ihlali nedeniyle ’ın bazı modellerinin satışını ülkede yapamayacağına karar verdi. Apple'ın temyiz hakkı bulunduğundan karar hemen uygulanmayacak.

Apple'a büyük şok! Satışı yasaklandı...

şirketi Qualcomm'un aleyhine açtığı patent ihlaline ilişkin davada Alman mahkemesi Qualcomm lehine karar vererek, Apple'nın ülkede bazı modellerinin satışını yapamayacağına karar verdi. Münih Bölge Mahkemesi Yargıcı Matthias Zigann, yaptığı açıklamada, Apple'ın temyize gitme hakkı olduğundan kararın hemen uygulanmayacağını belirtti.Kararın, ABD ve 'de Qualcomm'un lehine verilen kararlardan sonra gelmesi dikkat çekti. Çin'de mahkeme, Qualcomm lehine karar vererek, patent ihlali yapıldığı gerekçesiyle bazı iPhone modellerinin ülkede satışını yasaklamıştı. Çin mahkemesinin kararında , iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X'in yer aldığı modeller etkilenmişti. Qualcomm, telif haklarından dolayı 7 milyar dolar ödeme yapmasını istediği Apple'ın ayrıca ticari sırlarını ele geçirip başka şirketlere aktardığını iddia ediyor.

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