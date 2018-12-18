Bugünkü
Takvim
  • Teknoloji
  • 18.12.2018 10:42
  • Son Güncelleme: 18.12.2018 10:44

'nin yeni modeli görücüye çıktı! İşte Huawei 'ün özellikleri ve fiyatı

Çinli devi yeni modeli 'ü resmen duyurdu. Birçok yenilik barındıran ve yakın zamanda piyasaya sürülmesi beklenen 'ü teknoloji düşkünleri merakla beklemeye başladı. İşte ve fiyatı...

Huawei'nin yeni modeli görücüye çıktı

Huawei Nova 4 sonunda gün yüzüne çıktı. Huawei Nova 4, Huawei'nin iddailı işlemcisilerinden biri olan en güçlü işlemcisi olan Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor. Kirin 970 işlemcisiyle birlikte üst segment telefonlar arasında oldukça dikkat çeken Huawei Nova 4, sergilemiş olduğu performansla da ön plana çıkmayı başarıyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerTeknoloji HaberleriHuawei'nin yeni modeli görücüye çıktı! İşte Huawei Nova 4'ün özellikleri ve fiyatı
Diğer Teknoloji Haberleri Tüm teknoloji haberleri
Tüm Teknoloji Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar