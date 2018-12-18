Huawei Nova 4 sonunda gün yüzüne çıktı. Huawei Nova 4, Huawei'nin iddailı işlemcisilerinden biri olan en güçlü işlemcisi olan Kirin 970 işlemcisinden gücünü alıyor. Kirin 970 işlemcisiyle birlikte üst segment telefonlar arasında oldukça dikkat çeken Huawei Nova 4, sergilemiş olduğu performansla da ön plana çıkmayı başarıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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