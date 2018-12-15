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  • 15.12.2018 14:50
  • Son Güncelleme: 15.12.2018 15:09

'de şaşırtan gelişme! Dev kasırgalar ilk kez görüntülendi

'de araştırmalarda bulunan Juno aracı, daha önce gözlenmemiş bir olayı görüntüledi.

Jüpiter'de şaşırtan gelişme

BBC'nin haberine göre, Juno uzay aracının kamerası JunoCam'le çekilen fotoğraflarda, Jüpiter'in kutup bölgelerindeki kasırgalar açıkça seçilebiliyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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