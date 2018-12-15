BBC'nin haberine göre, Juno uzay aracının kamerası JunoCam'le çekilen fotoğraflarda, Jüpiter'in kutup bölgelerindeki kasırgalar açıkça seçilebiliyor.
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BBC'nin haberine göre, Juno uzay aracının kamerası JunoCam'le çekilen fotoğraflarda, Jüpiter'in kutup bölgelerindeki kasırgalar açıkça seçilebiliyor.
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