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  • 14.12.2018 13:29

'de 31 TL'lik Lego 'i ücretsiz sundu

indirimleri tam gaz devam ederken , en sevilen oyunlarından birini ücretsiz olarak kullanıcılara sundu. 31 liraya satışa sunulan Lego oyunu bugün için bedava ! için elinizi çabuk tutmanız gerekiyor...

Steam indirimleri dur durak bilmiyor!

'un geliştirmiş olduğu ve 31 TL'ye satışta olan Lego üzerinden tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Aman dikkat! Kampanya sadece bugün için geçerli...

'e tamamen ücretsiz sahip olmanız için yapmanız gerekenler ise, buradan mağaza sayfasına giderek, '' Get The Game" seçeneğine tıkladıktan sonra hesabınıza giriş yapmak.

Daha sonrasında oyunu ücretsiz olarak Humble Bundle kütüphanenize ekleyerek, mail adresinize gelen kodu oyun platforumu üzerinden etkinleştirme aşamasına geçebilirsiniz.

Steam uygulamasını açıp mail adresinize gelen bu kodu, uygulamanın alt tarafında yer alan Oyun Ekle > Ürün Etkinleştir kısmından etkinleştirerek, 31 TL'lik oyuna tamamen ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Fakat, oyunun sadece 15 Aralık'a kadar tamamen ücretsiz hale getirildiğinin de özellikle belirtelim.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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