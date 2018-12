Warner Bros'un geliştirmiş olduğu ve 31 TL'ye satışta olan Lego The Hobbit Humble Bundle üzerinden tamamen ücretsiz olarak kullanıcılara sunuldu. Aman dikkat! Kampanya sadece bugün için geçerli...

Lego The Hobbit 'e tamamen ücretsiz sahip olmanız için yapmanız gerekenler ise, buradan mağaza sayfasına giderek, '' Get The Game" seçeneğine tıkladıktan sonra Humble Bundle hesabınıza giriş yapmak.

Daha sonrasında oyunu ücretsiz olarak Humble Bundle kütüphanenize ekleyerek, mail adresinize gelen kodu oyun platforumu üzerinden etkinleştirme aşamasına geçebilirsiniz.

Steam uygulamasını açıp mail adresinize gelen bu kodu, uygulamanın alt tarafında yer alan Oyun Ekle > Ürün Etkinleştir kısmından etkinleştirerek, 31 TL'lik oyuna tamamen ücretsiz olarak sahip olabilirsiniz. Fakat, oyunun sadece 15 Aralık'a kadar tamamen ücretsiz hale getirildiğinin de özellikle belirtelim.