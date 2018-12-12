Mini Ada’ya etli ekmek

Antalya'daki Akdeniz Bilişim Zirvesi'nde, muhteşem bir gösteriye imza atan ancak, "Konyalıyım, etli ekmek severim" dedikten sonra sahneden düşerek parçalanan Mini Ada adlı robot onarıldı... Konya'da yazılım firması Akınsoft-Akınrobotics tarafından üretilen insansı robot Mini Ada, onarıldıktan sonra robot arkadaşlarının ziyaretiyle mutlu oldu! Şirket yetkilileri, "Mini Ada, salondaki elektronik sinyallerin yoğunluğundan dolayı kontrolden çıktı. Düşünce, dış kaplamasında ufak çaplı çatlaklar oluştu. Ancak hepsi onarıldı. Bundan sonraki süreçte böyle bir olayın yaşanmaması adına tüm önlemler alınmış durumdadır. Aynı zamanda yeni geçmiş olduğumuz 'plastik enjeksiyon' sistemi ile de bundan sonra üretilecek robotlarımızın dış kaplaması herhangi bir düşme ya da çarpmaya karşı daha dayanıklı olacaktır" dedi.
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