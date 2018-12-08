Honor 9 Lite fiyatı ne kadar? A101'in 13 Kasım aktüel ürünler listesinde yer verdiği bu cep telefonu merak edilmeye başlandı. Özellikle teknoloji ürünlerine yer verilen katalogda Honor 9 Lite cep telefonu dikkat çekiyor. Peki, Honor 9 Lite fiyatı ne kadar? Honor 9 Lite özellikleri neler? İşte merak edilen cep telefonu ile ilgili detaylar...

HONOR 9 LİTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ

A101 marketlerde 13 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak Honor 9 Lite cep telefonunun fiyatı 1.299 TL olacak. 2 yıl garantili olarak satışa çıkacak ürünün özellikleri ise şu şekilde;

* 5.65" Full HD+ ekran

* FullView 19:9 geniş ekran

* 32 GB dahili hafıza

* 13 MP + 2 MP çift arka kamera

* 13 MP + 2 MP çift ön kamera

* 0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği

* Android 8.0 Oreo

* Kirin 569 8 çekirdekli işlemci

* Yüz tanıma

* 3000 mAh batarya

* Özel ayna tasarımı

* Farklı renk seçenekleri

* GPU Turbo ile yüksek oyun performansı (HOTA/OTA güncellemesiyle aktif olacaktır)