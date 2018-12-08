Honor 9 Lite fiyatı ne kadar? A101'in 13 Kasım aktüel ürünler listesinde yer verdiği bu cep telefonu merak edilmeye başlandı. Özellikle teknoloji ürünlerine yer verilen katalogda Honor 9 Lite cep telefonu dikkat çekiyor. Peki, Honor 9 Lite fiyatı ne kadar? Honor 9 Lite özellikleri neler? İşte merak edilen cep telefonu ile ilgili detaylar...
HONOR 9 LİTE FİYATI VE ÖZELLİKLERİ
A101 marketlerde 13 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak Honor 9 Lite cep telefonunun fiyatı 1.299 TL olacak. 2 yıl garantili olarak satışa çıkacak ürünün özellikleri ise şu şekilde;
* 5.65" Full HD+ ekran
* FullView 19:9 geniş ekran
* 32 GB dahili hafıza
* 13 MP + 2 MP çift arka kamera
* 13 MP + 2 MP çift ön kamera
* 0,2 saniyede parmak izi okuma özelliği
* Android 8.0 Oreo
* Kirin 569 8 çekirdekli işlemci
* Yüz tanıma
* 3000 mAh batarya
* Özel ayna tasarımı
* Farklı renk seçenekleri
* GPU Turbo ile yüksek oyun performansı (HOTA/OTA güncellemesiyle aktif olacaktır)
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.