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  • 07.12.2018 13:38

'de 105 liralık 2 oyunu kısa süreliğine ücretsiz

Dünyanın en büyük oyun platformlarından biri olan kısa süre önce indirime gitmişti. Yaptığı indirimlerle oyuncuların yakın markajında olan Steam, bu ilgiyi karşılıksız bırakmadı. Steam'de 105 TL'ye satılan 2 kısa bir süreliğine bedava olarak indirilebilecek.

Steam indirimlerinde son nokta: Tamamen bedava oldu!

üzerinde 19.99 dolara satılmakta olan gerçek zamanlı strateji oyunu 2, 25 Haziran 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

DLC PAKETLERİNDE YÜZDE 75 İNDİRİM!

Bu kapsamda beşinci yıla özel olarak oyun ücretsiz hale getirilirken, DLC paketlerinde yüzde 75 indirim yapıldı. 2006'da çıkan Company of Heroes'in devamı olan oyun, ilk oyunda olduğu gibi ikinci dünya savaşının Rusya tarafında geçiyor. Company of Heroes 2'yi, Relic Entertainment geliştirirken, Windows için Sega tarafından yayınlandı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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