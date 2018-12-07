Steam üzerinde 19.99 dolara satılmakta olan gerçek zamanlı strateji oyunu Company of Heroes 2, 25 Haziran 2013 tarihinde piyasaya sürülmüştü.

DLC PAKETLERİNDE YÜZDE 75 İNDİRİM!

Bu kapsamda beşinci yıla özel olarak oyun ücretsiz hale getirilirken, DLC paketlerinde yüzde 75 indirim yapıldı. 2006'da çıkan Company of Heroes'in devamı olan oyun, ilk oyunda olduğu gibi ikinci dünya savaşının Rusya tarafında geçiyor. Company of Heroes 2'yi, Relic Entertainment geliştirirken, Windows için Sega tarafından yayınlandı.