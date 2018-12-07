Counter-Strike yeni nesil espor oyunlarına yenik düştü ve onlarla aynı modu getirdi. Bu yeni modda tıpkı Fortnite ve PUBG'deki gibi yeni nesil Battle Royale deneyimini yaşayabilirsiniz.

İŞTE CS:GO'DAKİ YENİLİKLER

Ayrıca artık CS: GO ücretsiz oldu. Artık oyunu oynamak isteyen oyuncular herhangi bir ücret ödemeden oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilecekler. Oyunu daha önce alan oyuncular ise daha önce aldıklarına dair bir hatıra rozetine sahip olacaklar. Bu rozeti profillerinde sergileyebilecekler. Hali hazırda CS: GO oyuncusu olan oyuncular Prime statüsüne yükseltildi. Prime statüsünde olan oyuncuların en büyük özelliği ise maça girdiklerinde yine Prime statüsünde olacak oyuncular ile eşleşmeleri olacak.

18 kişiyle girilecek olan maçlarda oyuncular birbirleriyle kıyasıya bir mücadele içine girecekler. Ayrıca diğer oyunlardaki gibi oyuncular inecekleri noktayı kendileri seçebilecekler. Oyuncular haritada yere indikten sonra ise ekipman ve para arayacaklar. Aynı zamanda gökyüzünden gelecek olan özel eşyaları takip ederek de yeni ekipmanlar elde edebilecekler. Ayrıca oyuniçerisinde havadan yardımı bu sefer bir otobüs veya uçak değil, bir drone yapacak.