Milyonlarca oyunsever tarafından merakla beklenen CS:GO güncellemesi yayınlandı. CS:GO yayınlanan güncelleme ile Battle Royale moduna kavuştu. CS:GO Danger Zone olarak isimlendirilen Battle Royale modu, ücretsiz bir şekilde tüm oyuncular tarafından oynanabilir durumda. Toplam 18 oyuncu ile başlanan CS:GO Danger Zone; oyuna başlayacağınız alanı, düşmanların ineceği bölgeleri görerek seçmenize olanak tanıyor.

Oyunda haritayı görebilmek, silah ve ekipman satın alabilmek için kullanabileceğiniz bir tablet de oyuna başlarken sizlere veriliyor. Diğer Battle Royale oyunlardan farklı olarak CS:GO Danger Zone'da, Drop'un ineceği alan haritada beliriyor. Oyuna eklenen C4 bombaları isterseniz bir yere yerleştirebiliyor ve sonrasında patlatabiliyor veya direkt rakibe fırlatabiliyorsunuz.

CS:GO oyununa halihazırda sahip olan oyuncular, bu mod için Prime seviyesine sahip olacaklar ve sadece Prime seviyesinde rakiplerle karşılaşacaklar. Aynı zamanda Souvenir MP5-SD silahını ve yeni Danger Zone kasasını almaya hak kazanacaklar. Ayrıca CS:GO ücretsiz oldu. Bu bağlamda oyunu ücretsiz versiyonunda oynayan kullanıcılar, kendi klasmanlarındaki oyuncularla eşleşecekler.