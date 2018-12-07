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  • 07.12.2018 10:35

CS:GO Danger Zone güncellemesi yayınlandı

Oyunseverler tarafından uzun zamandır beklenen haber geldi. CS:GO yeni güncellemesi ile birlikte modunu aktif etti. CS:GO Danger Zone olarak adlandırılan oyundaki Battle Royale modu ücretsiz bir şekilde tüm oyunculara sunuldu.

Oyunseverlerin beklediği haber geldi

Milyonlarca oyunsever tarafından merakla beklenen CS:GO güncellemesi yayınlandı. CS:GO yayınlanan güncelleme ile moduna kavuştu. CS:GO Danger Zone olarak isimlendirilen Battle Royale modu, ücretsiz bir şekilde tüm oyuncular tarafından oynanabilir durumda. Toplam 18 oyuncu ile başlanan CS:GO Danger Zone; oyuna başlayacağınız alanı, düşmanların ineceği bölgeleri görerek seçmenize olanak tanıyor.

Oyunda haritayı görebilmek, silah ve ekipman satın alabilmek için kullanabileceğiniz bir tablet de oyuna başlarken sizlere veriliyor. Diğer Battle Royale oyunlardan farklı olarak CS:GO Danger Zone'da, Drop'un ineceği alan haritada beliriyor. Oyuna eklenen C4 bombaları isterseniz bir yere yerleştirebiliyor ve sonrasında patlatabiliyor veya direkt rakibe fırlatabiliyorsunuz.

CS:GO oyununa halihazırda sahip olan oyuncular, bu mod için Prime seviyesine sahip olacaklar ve sadece Prime seviyesinde rakiplerle karşılaşacaklar. Aynı zamanda Souvenir MP5-SD silahını ve yeni Danger Zone kasasını almaya hak kazanacaklar. Ayrıca CS:GO ücretsiz oldu. Bu bağlamda oyunu ücretsiz versiyonunda oynayan kullanıcılar, kendi klasmanlarındaki oyuncularla eşleşecekler.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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