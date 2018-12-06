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  • 06.12.2018 10:05
  • Son Güncelleme: 06.12.2018 10:07

'nin sahibinin kızı tutuklandı! Meng Wanzhou kimdir?

Çinli teknoloji şirketi 'nin sahibinin kızı ve Mali İşler Direktörü () , Washington’ın yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle ’da tutuklandı. Peki Meng Wanzhou kimdir?

Teknoloji devinin sahibinin kızı tutuklandı!

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 'nin sahibi Ren Zhengfei'nin kızı ve şirketin 'su Meng, 'nin 'a yönelik yaptırımlarını delmek suçlamasıyla 1 Aralık'ta Vancouver kentinde tutuklandı.

Açıklamada, ABD yönetiminin talebi üzerine tutuklanan Meng'in 7 Aralık Cuma günü ilk duruşmasına çıkmasının planlandığı bildirildi.

Meng'in ABD'ye iade edilmesi durumunda ise eyaletinin Doğu Bölgesi Mahkemesinde yargılanacağı öğrenildi.

ABD Adalet Bakanlığı, Çinli akıllı telefon üreticisi ve telekomünikasyon devi Huawei'ye, İran'a yönelik yaptırımları ihlal ettiği gerekçesiyle nisan ayında soruşturma açmıştı.

ABD VADELİLERİ SERT DÜŞTÜ

ABD-Çin arasında kısa süre önce sağlanan ticaret ateşkesi için risk yaratabileceği öngörülen tutuklama haberi, piyasalara olumsuz yansıdı.

Asya borsaları güne sert kayıplarla başlarken ABD vadelileri de endekslerde sert düşüş yaşanacağına işaret ediyor.

New York saatiyle 23.45 itibarıyla (TSİ 07.45) Standard&Poor's 500 vadelileri yüzde 1,3, vadelileri yüzde 1,4 ve Nasdaq vadelileri yüzde 1,6 azalışla işlem görüyor.

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