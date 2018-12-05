Video paylaşım platformu You- Tube üzerinden en fazla para kazanan kişinin 8 yaşında bir çocuk olduğu açıklandı. Fenomen çocuğun yıllık geliri ise tam 22 milyon dolar. Ryan adlı You- Tube fenomeni çocuk, kanalı Ryan Toysreview'da oyuncak deneyimlerini paylaşıyor. Hemen her gün yeni bir video paylaşan Ryan'ın hesabı üzerinden elde edilen gelir, son 1 yıl içinde ikiye katlandı. Ryan, neden bu denli çok izlendiği sorusuna "Çünkü eğlenceliyim ve komiğim" diyor. Kanalın 17 milyondan fazla abonesi var.
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