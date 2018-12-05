Samsung'un stok fotoğrafçılık ajansı Getty'den satın aldığı fotoğrafları sanki kendi akıllı telefonuyla çekilmiş gibi gösterdiği iddiaları gündeme oturdu. Geçen Ağustos'ta Samsung'un Brezilya Twitter hesabında bazı fotoğraflar yayınlanmış ve bunların Galaxy A8 ile çekildiği belirtilmişti. Ancak gelen yanıtlar, Samsung'un fotoğrafı Getty'den aldığını ortaya çıkmıştı. Şimdi de şirketin Hong Kong resmi internet sitesinde aynı şeyin yaşandığı iddia edildi.
- Teknoloji
- 05.12.2018
- Gazete
Fotoğraf skandalı!
Samsung tarafından çekildiği iddia edilen fotoğraf, bir fotoğraf ajansına ait çıktı.
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