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skandalı!

tarafından çekildiği iddia edilen , bir fotoğraf ajansına ait çıktı.

Fotoğraf skandalı!
Samsung'un stok çılık ajansı Getty'den satın aldığı fotoğrafları sanki kendi akıllı telefonuyla çekilmiş gibi gösterdiği iddiaları gündeme oturdu. Geçen Ağustos'ta 'un Brezilya Twitter hesabında bazı fotoğraflar yayınlanmış ve bunların Galaxy A8 ile çekildiği belirtilmişti. Ancak gelen yanıtlar, Samsung'un fotoğrafı Getty'den aldığını ortaya çıkmıştı. Şimdi de şirketin Hong Kong resmi internet sitesinde aynı şeyin yaşandığı iddia edildi.

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