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  • 03.12.2018 13:29

Mücevherlerle süslü Watch 4 bir ev fiyatına satılıyor

Akıllı telefonlara yaptığı süslemelerle bilinen , şimdi de Watch 4 için bir kreasyon tasarladı. Mücevherlerle süslü 4 akıl almaz bir fiyata satılıyor.

Ev fiyatına Apple Watch

'ı genel olarak iPhone modelleri üzerine yaptığı tasarımlar ile tanıyoruz. Fakat ünlü mücevherat firmasının bu seferki durağı Watch 4 oldu. Apple'ın yeni nesil akıllı saat modelini adeta baştan yorumlayan Caviar, ortaya göz alıcı bir tasarım çıkardı.

230 BİN LİRA!

Caviar müşterilerine iki farklı 4 modeli sunuyor. Bu modellerden ilki elmaslarla süslü, saf altın kaplamalı . Fiyatı 43.850 dolar olarak belirlenmiş. Yani güncel kur oranlarıyla yaklaşık olarak 230.000TL'lik bir etikete sahip.

ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLİYOR

Eper elmaslar zevkinizi yansıtmıyorsa o zaman daha sade bir model de seçebilirsiniz. Fakat bu model için de 37.650 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Neresinden bakarsanız bakın, Caviar logosu taşıyan bir Apple Watch için ufak bir servet ödemeniz gerekecek. Caviar bu saatleri özel sipariş üzerine üretiyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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