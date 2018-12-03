Caviar'ı genel olarak iPhone modelleri üzerine yaptığı tasarımlar ile tanıyoruz. Fakat ünlü mücevherat firmasının bu seferki durağı Apple Watch 4 oldu. Apple'ın yeni nesil akıllı saat modelini adeta baştan yorumlayan Caviar, ortaya göz alıcı bir tasarım çıkardı.

230 BİN LİRA!

Caviar müşterilerine iki farklı Apple Watch 4 modeli sunuyor. Bu modellerden ilki elmaslarla süslü, saf altın kaplamalı Apple Watch 4. Fiyatı 43.850 dolar olarak belirlenmiş. Yani güncel kur oranlarıyla yaklaşık olarak 230.000TL'lik bir etikete sahip.

ÖZEL SİPARİŞ ÜZERİNE ÜRETİLİYOR

Eper elmaslar zevkinizi yansıtmıyorsa o zaman daha sade bir model de seçebilirsiniz. Fakat bu model için de 37.650 doları gözden çıkarmanız gerekiyor. Neresinden bakarsanız bakın, Caviar logosu taşıyan bir Apple Watch için ufak bir servet ödemeniz gerekecek. Caviar bu saatleri özel sipariş üzerine üretiyor.